İngiltere yeni göçmenlik sistemine hazırlanıyor - Son Dakika
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İngiltere yeni göçmenlik sistemine hazırlanıyor

6 saat önce

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere'nin Brexit sonrası yeni göçmenlik sistemine hazırlandığını duyurarak, "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz" dedi.

İngiltere yeni göçmenlik sistemine hazırlanıyor, System.String[]

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere'nin Brexit sonrası yeni göçmenlik sistemine hazırlandığını duyurarak, "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz" dedi.


İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere'nin Brexit'in ardından yeni göçmenlik sistemine hazırlandığını duyurduğu bir açıklamada bulunarak, yeni sistemin 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Patel, "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz" diyerek yeni sistem ile ülkeye en parlak ve en iyilerin getirilmesini amaçlandığını belirtti. İngiltere, uygulamaya konulacak olan yeni göçmenlik sistemi ile nitelikli göçmen sayısını artırmayı hedefliyor. Puan tabanlı yeni sistem göç yasalarında kapsamlı değişiklikleri beraberinde getiriyor.


Yeni sistem neler getiriyor?


Hükümetin getirmeyi planladığı yeni düzenlemelere göre, bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için puanlama sisteminden geçmesi gerekiyor. Başvuru sahibinin İngilizce seviyesi, eğitim durumu ve mesleği gibi unsurlar dikkate alınarak yeterli puana erişildiği takdirde, ülkeye gelmesine izin verilecek. Bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için toplamda 70 puana ulaşması gerekiyor.


İş teklifi almak şans arttırıyor


Puanlama sistemi ile iş teklifi alan bir kişinin İngiltere'de göçmen olabilme sansı artı yor. İş teklifi yapan kurumun başvuru sahibine senelik asgari 25 bin 600 sterlin (202 bin TL) maaş ödemesi koşulu bulunuyor. İş teklifi almak 20 puan getiriyor. İşinin alanında doktora yapmış olmak ek olarak 10 puan getirirken, teknoloji alanında doktora sahibi olmak 20 puan getiriyor.


AB vatandaşları da yeni sisteme dahil edilecek


Yeni sistem AB vatandaşları ile AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarını aynı şekilde değerlendirecek. Yüksek vasıflı meslek sahibi kişilere öncelik tanınacak. Düşük vasıflı işçiler için belirli bir göç sisteminin olmayacağını belirten İngiltere hükümeti, Brexit sonrası İngiltere'de kalmak için başvuran 3,2 milyon AB vatandaşının kalifiye olmayan eleman ihtiyacını karşılayacağını söylüyor.


Ayrıca, tarım sektöründe çalışmak üzere mevsimlik göçmen işçi programına kabul edilecek kişi sayısını 40 bine çıkarılması planlanıyor. - LONDRA

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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