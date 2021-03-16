İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı "aktif tehdit", Çin'i "sistemik zorluk" olarak tanımladı - Son Dakika

İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı "aktif tehdit", Çin'i "sistemik zorluk" olarak tanımladı

16.03.2021 18:19
İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı

İngiltere'nin yeni dış politika ve ulusal strateji belgesinde Rusya'nın geniş Avrupa gölgesinde "aktif tehdit" oluşturduğu, Çin'in de "sistemik zorluk" olduğu belirtildi.

İngiltere'nin yeni dış politika ve ulusal strateji belgesinde Rusya'nın geniş Avrupa gölgesinde "aktif tehdit" oluşturduğu, Çin'in de "sistemik zorluk" olduğu belirtildi.

İngiltere'de hükümet "Rekabetçi Bir Çağda Küresel Britanya" başlığı altında yeni güvenlik, savunma, kalkınma ve dış politika stratejisini yayımladı.

İngiliz Hükümeti tarafından son yıllarda yayımlanan en kapsamlı dış politika ve ulusal güvenlik revizyonunu içeren 114 sayfalık belgede, ülkenin, "kötüleşen" küresel güvenlik ortamına karşı "daha sağlam" bir duruş sergileyeceği ve bu kapsamda silahlı kuvvetlerin 20 yıl içinde bugüne kadarki en kapsamlı modernizasyondan geçeceği belirtiliyor.

180 olan nükleer savaş başlığı sayısının 260'a çıkarılacağı kaydedilen belgede, buna karşın asker sayısının 10 bin düşürüleceği aynı zamanda Challenger 2 tanklarının üçte bir oranında azaltılacağı yer alıyor.

Ülkenin yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncelik vereceğine, geleneksel ve pahalı askeri donanımdan uzaklaşacağına işaret edilen belgede, "Yüksek teknoloji imkanlarının sunduğu avantajlar, drone'lar (SİHA) ve el yapımı patlayıcılar gibi ucuz ve kolayca elde edilebilen düşük teknolojili tehditler tarafından aşılabilir." deniliyor.

Rusya ve Çin

Ülkenin savunma politikasının odağında ise Rusya'nın "en şiddetli tehdit" olduğu Avrupa-Atlantik bölgesinin yer almaya devam edeceği vurgulanıyor.

Belgede, İngiltere'nin gelecek 10 yıl içinde Rusya'nın geniş Avrupa bölgesinde "daha aktif olmasını" beklemesi gerektiği ve hükümetin ilişkiler iyileşene kadar Rusya kaynaklı tüm tehditler karşısında aktif şekilde caydırıcı olacağı ve savunma yapacağı belirtiliyor.

Buna karşın "sistemik zorluk" olarak tanımlanan Çin nedeniyle Hint-Pasifik'e doğru yeni bir "eğilim" görüleceği ifade edilen belgede, bu kapsamda Queen Elizabeth uçak gemisinin yıl sonunda bölgede konuşlandırılacağı kaydediliyor.

Belgede, Çin'in askeri modernizasyonu ile Hint-Pasifik bölgesi ve ötesinde artan uluslararası iddiasının etkilerinin, İngiltere çıkarları için giderek artan bir risk oluşturacağı öngörüsünde bulunuluyor.

İran ve Kuzey Kore

Belgede, Rusya'nın yanı sıra İran ve Kuzey Kore'nin güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bu tür devletlerden gelen tehditler, casusluk, siyasi müdahale, sabotaj, suikast, zehirleme, seçimlere müdahale, dezenformasyon, propaganda, siber operasyonlar ve fikri mülkiyet hırsızlığı sayılıyor.

Durum Merkezi ve Terörle Mücadele Operasyon Merkezi kuruluyor

Ayrıca Kovid-19 gibi gelecekteki krizleri tahmin etmek ve bunlarla müdahaleyi güçlendirmek için bir Durum Merkezi kurulacağı açıklanan belgede, buna ek olarak terörü engelleme yeteneklerini artıracak ve düşman devletlerin eylemleriyle ilgilenecek bir Terörle Mücadele Operasyon Merkezi kurulacağı ve merkezde polis ve istihbarat kurumlarının birlikte çalışacağı belirtiliyor.

"Büyük bir zorluk

Öte yandan Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı değerlendirmede, İngiltere'nin, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı "kitlesel gözaltının" ve Hong Kong'daki eylemlerinin uluslararası arenada kınanmasına öncülük ettiğini savunarak, "Çin'in bizimki gibi açık bir toplum için büyük bir zorluk oluşturacağına şüphe yok." dedi.

Johnson, buna karşın daha güçlü ve olumlu bir ekonomik ilişki kurmak ve iklim değişikliğini ele almak gibi konularda Çin'le çalışacaklarını da kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Britanya, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, yeni güvenlik stratejisinde Rusya'yı 'aktif tehdit', Çin'i 'sistemik zorluk' olarak tanımladı - Son Dakika


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