İngiltere yerel seçimler için sandık başında - Son Dakika

İngiltere yerel seçimler için sandık başında

06.05.2021 09:01
İngiltere yerel seçimler için sandık başında, System.String[]

İngiltere'de yaklaşık 48 milyon seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için 143 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor.

İngiltere'de yaklaşık 48 milyon seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için 143 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işlemleri, saat 22.00'de (TSİ 00.00) son bulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oy sayımının uzun sürmesi ve sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Ülkede 7 Mayıs 2020'de yapılması gereken ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen seçimlerde, vatandaşlar seçim merkezlerinde, posta yoluyla ve geçerli sebep gösterdiği takdirde vekaletle oy kullanabiliyor.

Halkın, başkent Londra dahil olmak üzere 13 kentin belediye başkanını belirleyeceği seçimlerde 143 belediyedeki 5 bin meclis üyeliği için 15 binden fazla aday yarışıyor.

Partiler için önemli sınav

Ülkede 12 Aralık 2019'da yapılan erken genel seçimden bu yana siyasi partiler için en önemli sınav olarak nitelenen yerel seçimin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin çekişmesine sahne olması bekleniyor.

Yaklaşık 48 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler, erken genel seçimde partisinin tek başına iktidar olmasını sağladıktan sonra ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayan ve Kovid-19'la mücadeleye yönelik kararları eleştirilere neden olan Başbakan Boris Johnson ile lideri olduğu İşçi Partisiyle ilk kez sandığa gidecek Keir Starmer'ın mücadelesi olarak görülüyor.

Kovid-19 nedeniyle propaganda döneminin sessiz geçtiği seçimlerde, ülkede en çok seçmene ve yaklaşık 11 milyar sterlinlik yıllık bütçeye sahip Londra'yı kimin yöneteceği de merak ediliyor.

Anketlere göre, Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı olan ve halen bu görevi yürüten İşçi Partisinin adayı Sadık Han'a destek verenlerin oranı yüzde 55 iken, Johnson'ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin adayı Shaun Bailey'i destekleyenlerin oranı yüzde 35.

Londra'da 2016'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han, Londra belediye başkanı seçilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere yerel seçimler için sandık başında - Son Dakika


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