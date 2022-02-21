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İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu - Son Dakika

İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu

21.02.2022 16:41
İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu

İngiltere'de etkili olan Franklin fırtınası nedeniyle sel uyarısının yapılmasının ardından bölgeden tahliyeler başladı.

İngiltere'de etkili olan Franklin fırtınası nedeniyle sel uyarısının yapılmasının ardından bölgeden tahliyeler başladı.

Geçtiğimiz hafta içinde etkili olan Dudley ve Eunice fırtınalarının ardından meydana gelen Franklin fırtınası nedeniyle İngiltere'nin Yorkshire kentinde 80'den fazla sel uyarısı yapıldı. Bu sabah saatlerinde Galler'deki Capel Curig'de rüzgar hızı 127'ye, Kuzey İrlanda'daki Orlock Head'de ise 125 kilometreye ulaştı. Meydana gelebilecek felaketleri önlemek için bölge evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Ülkenin kuzeyinde 150'den fazla sel uyarısı yapılırken, fırtınadan en çok Yorkshire ve Manchester kentleri etkilendi. Yetkililer, Yorkshire'da insanlara nehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, sel nedeniyle yol ve köprülerin kapatıldığını bildirdi.

North Yorkshire İtfaiyesi, selden etkilenen insanları kurtarmak için çalışma başlattı. Manchester Havaalanı da fırtına nedeniyle bu sabah dokuz uçuşun iptal edildiğini, Cuma gününe kadar uçuş yapılmayacağını açıkladı. Kuzey İrlanda'da fırtına nedeniyle meydana gelen selde en çok etkilenen bölgeler, Londonderry ve Tyrone ilçeleri oldu. Castlederg'de futbol sahaları metrelerce su altında kaldı ve 3 bin eve elektrik sağlanamadı. Chiltern Demiryolları tarafından seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı bildirilirken, Batı Yorkshire'da Thackley demiryolu tüneli sel nedeniyle kapatıldı ve Rotherham Merkez İstasyonu'nun yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde etkili olan Eunice fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. - LONDRA

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İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu Bakan Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti Bakan Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti Avrupa ülkelerini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar büyük hasara neden oldu Avrupa ülkelerini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar büyük hasara neden oldu

Kuzey İrlanda, England, Galler, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu - Son Dakika


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