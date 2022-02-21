Üye Girişi
İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu - Son Dakika

İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu

21.02.2022 18:04

- İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu İngiltere'de etkili olan Franklin fırtınası nedeniyle sel uyarısının yapılmasının ardından bölgeden tahliyeler başladı.

- İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu

LONDRA - İngiltere'de etkili olan Franklin fırtınası nedeniyle sel uyarısının yapılmasının ardından bölgeden tahliyeler başladı.

Geçtiğimiz hafta içinde etkili olan Dudley ve Eunice fırtınalarının ardından meydana gelen Franklin fırtınası nedeniyle İngiltere'nin Yorkshire kentinde 80'den fazla sel uyarısı yapıldı. Bu sabah saatlerinde Galler'deki Capel Curig'de rüzgar hızı 127'ye, Kuzey İrlanda'daki Orlock Head'de ise 125 kilometreye ulaştı. Meydana gelebilecek felaketleri önlemek için bölge evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Ülkenin kuzeyinde 150'den fazla sel uyarısı yapılırken, fırtınadan en çok Yorkshire ve Manchester kentleri etkilendi. Yetkililer, Yorkshire'da insanlara nehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, sel nedeniyle yol ve köprülerin kapatıldığını bildirdi.

North Yorkshire İtfaiyesi, selden etkilenen insanları kurtarmak için çalışma başlattı. Manchester Havaalanı da fırtına nedeniyle bu sabah dokuz uçuşun iptal edildiğini, Cuma gününe kadar uçuş yapılmayacağını açıkladı. Kuzey İrlanda'da fırtına nedeniyle meydana gelen selde en çok etkilenen bölgeler, Londonderry ve Tyrone ilçeleri oldu. Castlederg'de futbol sahaları metrelerce su altında kaldı ve 3 bin eve elektrik sağlanamadı. Chiltern Demiryolları tarafından seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı bildirilirken, Batı Yorkshire'da Thackley demiryolu tüneli sel nedeniyle kapatıldı ve Rotherham Merkez İstasyonu'nun yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde etkili olan Eunice fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu
İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu
İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu

YORUMLAR
500
İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Kastamonu'da incelemelerde bulundu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Kastamonu'da incelemelerde bulundu İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu İngiltere'yi Franklin fırtınası vurdu

Kuzey İrlanda, England, Galler, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:38 İdam cezasından kurtulduğunu öğrenince deliler gibi sevinen adam, kalp krizinden hayatını kaybetti!
17:36 Mustafa Sarıgül, TikTok videosuyla tekrar gündem oldu! Fahiş fiyata sinirlenip, tüpü tokatlıyor
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 18:13:51. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'yi Franklin Fırtınası Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement