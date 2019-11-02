Son Dakika Haberleri: İngiltere'yi mağlup eden Güney Afrika, 2019 Dünya Rugby Kupası Şampiyonu oldu
Son Dakika Spor İngiltere'yi mağlup eden Güney Afrika, 2019 Dünya Rugby Kupası Şampiyonu oldu

İngiltere'yi mağlup eden Güney Afrika, 2019 Dünya Rugby Kupası Şampiyonu oldu

6 saat önce

Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası'nın bu seneki galibi Güney Afrika oldu. Final maçında İngiltere'yi 32-12'lik skor ile yenen Güney Afrika tarihindeki üçüncü şampiyonluk kupasını da kaldırmış oldu

İngiltere'yi mağlup eden Güney Afrika, 2019 Dünya Rugby Kupası Şampiyonu oldu, System.String[]

Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası'nın bu seneki galibi Güney Afrika oldu. Final maçında İngiltere'yi 32-12'lik skor ile yenen takım, tarihindeki üçüncü şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Japonya'nın Yokohama kentinde oynanan maç sonrasında sevincini dile getiren Güney Afrika takımının ilk siyahi kaptanı Siya Kolisi, "Doğduğumdan beri Güney Afrika'yı hiç böyle görmedim. Aynı 1995 yılındaki gibi." diyerek ülkenin ilk Dünya Kupası'nı hatırlattı.

Euronews.com'da Görüntüle

Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 02:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'yi mağlup eden Güney Afrika, 2019 Dünya Rugby Kupası Şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]