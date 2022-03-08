İngiltere yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracak - Son Dakika
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İngiltere yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracak

08.03.2022 21:09
İngiltere yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracak

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'nin yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'nin yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 13'üncü gününde İngiltere'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklandı. İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı. Rusya'nın petrol ihtiyacının yüzde 8'inin Rusya'dan ithalat yoluyla karşılandığını aktaran Kwarteng, "Bu geçiş, piyasaya, işletmelere ve tedarik zincirlerine, Rus ithalatını ikame etmek için fazlasıyla yeterli zaman verecektir" dedi.

PETROL GÖREV GÜCÜ ŞİRKETLERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

İşletmelerin, tüketicilerin bu karardan etkilenmemesi ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için bu yılı kullanmaları gerektiğine dikkat çeken Kwarteng, "Hükümet ayrıca yeni bir Petrol Görev Gücü aracılığıyla şirketlerle birlikte çalışacak ve onların alternatif tedarik bulması için bu dönemde destekleyecek" dedi.

"İTHALATIMIZIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ABD, HOLLANDA VE KÖRFEZ GİBİ GÜVENİLİR ORTAKLARDAN GELİYOR"

İngiltere'nin önemli bir petrol ve petrol ürünleri üreticisi olduğunu belirten Kwarten, "Önemli rezervlere sahibiz. Rusya'nın ötesinde, ithalatımızın büyük çoğunluğu ABD, Hollanda ve Körfez gibi güvenilir ortaklardan geliyor. Daha fazla tedarik için bu yıl onlarla birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"RUS PETROLÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ ŞU ANDA ALICI BULAMIYOR"

Piyasanın şimdiden dışlamaya başladığını ifade eden Kwarten, Rus petrolünün yaklaşık yüzde 70'inin şu anda alıcı bulamadığını aktardı. İngiltere'nin Rus doğal gazına bağımlı olmadığını ve arzın yüzde 4'ünün Rusya'dan ithalatla karşılandığına değinen Kwarten, "Bunu tamamen sona erdirmek için seçenekler araştırıyorum" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracak - Son Dakika


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