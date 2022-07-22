İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu - Son Dakika
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İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu

22.07.2022 13:57
İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu

İngiliz yetkililer, İngiltere'den tatil için yola çıkan vatandaşların Dover Limanı'nda uzun bekleme süreleriyle karşılaşmasından Fransız yetkilileri sorumlu tuttu.

İngiliz yetkililer, İngiltere'den tatil için yola çıkan vatandaşların Dover Limanı'nda uzun bekleme süreleriyle karşılaşmasından Fransız yetkilileri sorumlu tuttu.

Dover Limanı'ndaki yetkililer, beklemelerin Fransa sınırındaki yetkililerin eksikliğinden kaynaklandığını, bunun da turist ve yük trafiği oluşturduğunu söyledi.

Liman yetkililerinin yaptığı açıklamada, Fransız sınır polisinin sayısının "yetersiz olduğu" ve "yetkili sayısının yoğun yaz döneminin ilk hafta sonunu sorunsuz şekilde geçirmek için gerekenin çok altında kaldığı" belirtildi.

Yetkililer, sınır kontrollerine ulaşmak için bekleme süresi 4 saati aşan kuyruklar oluştuğunu, yolcuların buna hazırlıklı gelmeleri gerektiğini aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu - Son Dakika

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