İngiltere Yüksek Mahkemesi: Dubai Emiri kızlarından ikisini kaçırdı, eski eşi Prenses Haya'yı... - Son Dakika
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Son Dakika Dünya İngiltere Yüksek Mahkemesi: Dubai Emiri kızlarından ikisini kaçırdı, eski eşi Prenses Haya'yı... - Son Dakika Dünya

İngiltere Yüksek Mahkemesi: Dubai Emiri kızlarından ikisini kaçırdı, eski eşi Prenses Haya'yı...

6 saat önce

Yüksek Mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un kızlarından Şeyha Şemsa’yı ve Şeyha Latife'yi geçmişte İngiltere’den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi: Dubai Emiri kızlarından ikisini kaçırdı, eski eşi Prenses Haya'yı..., System.String[]

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızlarından Şeyha Şemsa'yı ve Şeyha Latife'yi geçmişte İngiltere'den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetti.Mahkeme ayrıca Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un eski eşi Prenses Haya'yı tehdit ettiğini ve ona karşı bir yıldırma kampanyası yürüttüğünü açıkladı.

Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prenses Haya, geçtiğimiz yıl Nisan ayında iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nden İngiltere'ye kaçmış ve Londra'ya yerleşmişti.

Çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere'de dava açan Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla ilişkisi olduğu da ortaya çıktı.

Eski bir olimpik eskrimci olan Prenses Haya, BAE'den ayrılmasından bu yana düzenli olarak tehdit edildiğini söylüyordu.





Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum ise dava sürecinde ortaya çıkan tüm bilgileri gizlemeye çalışıyordu.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme ise dava sürecinde "açık ve şeffaf olmadığını" belirterek, "kamu yararına olduğu" gerekçesiyle Dubai Emiri'nin talebini reddetti.

Ürdün doğumlu, İngiltere'de eğitim görmüş olan 45 yaşındaki Prenses Haya, 2004 yılında 70 yaşındaki Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'la evlenerek, Emir'in 6. ve en genç eşi olmuştu.

Çiftin 7 ve 11 yaşlarında iki çocuğu var.

Prenses Haya'nın Londra'nın merkezinde Kensington Palace Gardens bölgesinde yaklaşık 107 milyon dolar değerinde bir evde yaşadığı bildirilmişti.

Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 23 çocuğu olduğu bildiriliyor.

İngiltere, El Maktum, Prenses, Dubai, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:05 
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