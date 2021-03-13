-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda - Son Dakika

-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda
13.03.2021 22:43
-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda İngiltere'de yüzlerce kişi, polis memuru tarafından öldürülen Sarah Everard için sokaklara dökülerek, korona virüs kısıtlamalarına rağmen anma töreni düzenledi.
-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda
LONDRA (İHA)- İngiltere'de yüzlerce kişi, polis memuru tarafından öldürülen Sarah Everard için sokaklara dökülerek, korona virüs kısıtlamalarına rağmen anma töreni düzenledi. Düzenlenen törende, protestocular kadın cinayetlerine son verilmesi için çağrıda bulunurken, 6 kişi gözaltına alındı.
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