-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda - Son Dakika

-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

LONDRA (İHA)- İngiltere'de yüzlerce kişi, polis memuru tarafından öldürülen Sarah Everard için sokaklara dökülerek, korona virüs kısıtlamalarına rağmen anma töreni düzenledi. Düzenlenen törende, protestocular kadın cinayetlerine son verilmesi için çağrıda bulunurken, 6 kişi gözaltına alındı.