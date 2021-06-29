İnhalasyon Nedir? İnhalasyon Nasıl ve Ne İçin Kullanılır?

İnhalatörler ihtiyacınız olan ilacı doğrudan akciğerlerinize ulaştırır.

İnhalasyon Nedir?

İnhalasyon, nefes alma olarak tanımlanabilir. Havanın doğrudan içeri çekilmesi, yani soluma eylemidir. Canlılarda havanın dış ortamdan hava yollarına ve alveollere doğru hareketidir.

İnhalatörler Nasıl ve Ne İçin Kullanılır?

İnhalatörler, veya en yaygın olarak inhalerler olarak adlandırılan ilaçlar, solunum yollarınızın çevresinde sıkışan kasları gevşetmeye yardımcı olmak için ağızdan ve akciğerlere solunan ilaçlardır. İlaç hava yolunu açmaya yardımcı olur ve ciğerlerinize daha fazla hava girip çıkmasını sağlar ve daha kolay nefes almanıza yardımcı olur.

Astımı olan kişiler, bir atak sırasında solunum yolları şişip daraldığında inhaler kullanırlar. Bu ataklar kişinin öksürmesine, hırıltılı nefes almasına ve nefes almada güçlük çekmesine neden olur. Astımı olan hemen hemen herkes, solunum yollarını açmaya yardımcı olmak için bir İnhalatör kullanmaktadır. Kalıcı bir öksürük, KOAH, bronşit gibi hastalıklarda da kullanılmaktadır. Farklı inhalatörlerin farklı hastalıkları ele almak için farklı ilaçları veya bir ilaç kombinasyonu vardır.

Ölçülü doz inhaler (MDI) kullanmak basit görünmektedir. Ancak birçok insan bunları doğru şekilde kullanmıyor. MDI'nizi yanlış kullanırsanız, ciğerlerinize daha az ilaç ulaşır ve çoğu ağzınızın arkasında kalır. Ayıraç yardımı ile solunum yollarınıza daha fazla ilaç girmesini sağlayabilirsiniz.

İnhaleri bir süredir kullanmadıysanız, kullanıma hazırlamanız gerekebilir. Bunun ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek için inhalerinizle birlikte gelen talimatlara bakmalısınız. İnhaler nasıl kullanılır;

Ucundaki kapağı çıkarın,

Ağızlığın içine bakın ve içinde hiçbir şey olmadığından emin olun,

Her kullanımdan önce inhaleri 10 ila 15 kez sertçe sallayın,

Nefesinizi tamamen dışarı verin,

İnhaleri ağızlık aşağıda olacak şekilde tutun ve sıkı bir mühür oluşturacak şekilde dudaklarınızı ağızlığın etrafına yerleştirin,

Ağzınızdan yavaşça nefes almaya başladığınızda, inhaleri bir kez aşağı doğru bastırın,

Olabildiğince derin nefes almaya devam edin.

İnhaleri ağzınızdan çıkarın. Yapabiliyorsanız, yavaşça 10'a kadar sayarken nefesinizi tutun. Bu, ilacın ciğerlerinizin derinliklerine ulaşmasını sağlar. Dudaklarınızı büzün ve ağzınızdan yavaşça nefes verin. Solunan hızlı rahatlama ilacı kullanıyorsanız, bir sonraki nefesinizi almadan önce yaklaşık 1 dakika bekleyin. Diğer ilaçlar için nefesler arasında bir dakika beklemenize gerek yoktur.

Farklı İnhaler Çeşitleri Nelerdir?

Solunum yolu ile ilaç veren üç temel inhalatör türü vardır. En yaygın olanı, ilacı inhalatörün dışına itmek için basınç kullanan ölçülü doz inhalerdir. Yani Nebulizatörlerdir. Nebulizatörler hava veya oksijen kullanır. Burnunuza ve ağzınıza sığan bir tüp veya maske aracılığıyla ilacın sisini iletir. Kuru toz inhalatörleri (veya DPI'ler) ilaç sağlar, ancak güçlü ve hızlı bir inhalasyon gerektirirler.

Kısa etkili İnhalatörler ise "hızlı rahatlama", "rahatlatma" veya "kurtarma" inhalatörleri olarak kullanılır. Bu İnhalatörler hava yollarını açar ve akut astım ataklarını çok hızlı bir şekilde durdurmaya veya rahatlatmaya yardımcı olur. En iyi ani ataklar üzerinde çalıştıkları biliniyor olsa da, egzersiz sırasında astımı durdurmaya yardımcı olmak için egzersizden önce kullanmak da önemlidir.

Çoğu insan kısa etkili bronkodilatörler kullanırken, bir inhaler, tablet veya sıvı, nebülizörün aşırı kullanımı, daha iyi tedavi gerektiren kontrolsüz astımın bir işaretidir. Uzun etkili İnhalatörler astımın hızlı bir şekilde rahatlamasını sağlamaz, sadece kontrol sağlar. Kısa etkili inhalatörlerin aksine, uzun etkili inhalerler doğrudan kas iltihabı üzerinde çalışmaz. Bunun yerine, hava yollarının gevşemesine yardımcı olarak daha fazla havanın geçmesine izin verirler.