İnhisar'da 'Bitki Zararlıları ile Mücadele' Kursu
13 dakika önce
Bilecik'in İnhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere "Bitki zararlıları ile mücadele" kursu verildi.
Bilecik
'in İnhisar
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere "Bitki zararlıları ile mücadele" kursu verildi.
Düzenlenen kursa, belediye işçilerinden 9, merkez mahallelerinden 6, Tarpak
Köyü'nden 4 ve Çayköy Köyü'nden 1 kişi olmak üzere 11 genç çiftçi ile toplamda 20 kursiyer katıldı. Kursla alakalı bir açıklamada bulunan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bitki koruma, bitki zararlıları, bitki hastalıkları, bitkilerde yabancı otlar ve ilaçlama konularının anlatıldığı kursumuzda kursiyerler kursun içeriğinden memnun kaldıklarını ve tarımsal içerikli bu tür kursların yeniden açılması halinde katılmak istediklerini belirttiler. İnhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kısa süre içerinde 'sürü yönetimi' kursu açılacak olup, yıl içerisinde kurs programlarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
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