İnhisar'da koronovirüs önlemleri - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni tedbirler kapsamında cenaze namazları, en fazla 30 kişinin katılımı ile kılınabileceğini söyledi.

Kaymakam Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşlarımız, sadece 1. derece yakınlarının cenaze namazına katılabilecektir. Amca, dayı, teyze gbi. kimseler veya uzaktan akrabalar, 1'inci derece yakın olmadıklarından 65 yaş üstü iseler hiçbir surette cenaze namazına katılmaları mümkün değildir. Virüsün yayılım alanlarının başında cenaze törenleri geliyor. Vatandaşlarımızı korumak adına tedbirleri çok sıkı şekilde uyguluyoruz. Tedbirlere uymayanlara Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesi gereği 3 bin 150 TL idari para cezası işlemi uygularken en ufak bir tereddüt göstermiyoruz. Biz vatandaşımıza ceza yazmak istemeyiz, fakat canları ve sağlıkları bize emanet iken gerektiğinde bunu yapmak mecburiyetindeyiz" dedi. - BİLECİK