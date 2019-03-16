İnhisar İlçesinde İki Ev Yandı
43 dakika önce
Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.
Bilecik
'in İnhisar
ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.
Güner Orbay Mahallesi'nde Bekir Aşcı'ya ait evde soba borusunun aşırı ısınmasından çıktığı iddia edilen yangın, bitişikteki Kamile Karakaş'ın evine sıçradı. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangın, bu iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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