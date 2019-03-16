Son Dakika Haberleri: İnhisar İlçesinde İki Ev Yandı

İnhisar İlçesinde İki Ev Yandı

43 dakika önce

Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

İnhisar İlçesinde İki Ev Yandı, System.String[]
Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Güner Orbay Mahallesi'nde Bekir Aşcı'ya ait evde soba borusunun aşırı ısınmasından çıktığı iddia edilen yangın, bitişikteki Kamile Karakaş'ın evine sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bu iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Bilecik, İnhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnhisar İlçesinde İki Ev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]