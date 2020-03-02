ininal Espor Arena kapılarını açtı

Multinet Up'ın yeni nesil ödeme platformu markası ininal'ın ana sponsorluğunda hayata geçirilen ininal E spor Arena, 3 bin 800 metrekarelik alanı ve bin 600 kişilik kapasitesiyle Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin en büyük espor merkezi oldu. ininal Espor Arena'nın açılış konuşmalarını Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, ininal CEO'su Ömer Suner ve Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı yaptı. Açılışa 500'den fazla oyunsever ve Türkiye'nin en başarılı esporcuları, yayıncıları ve Youtuber'ları katıldı



TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir: ininal Espor Arena'dan çıkan esporcu gençlerimiz ülkemizin bayrağını dünyada gururla dalgalandıracak.



Açılışta konuşan Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Öncelikle hem Bay İnşaat hem de ininal'a böylesi bir tesisi ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederim. Bu bizim için çok değerli. Çünkü bundan birkaç yıl önce espor nedir, espor bir spor mudur, geleceği var mıdır gibi sorularla karşılaşıyorduk. Artık ülkemizde böylesi espor özelinde ve dikeyinde tesislerin açıldığını, ininal gibi markaların böylesi tesislere sponsor olduğunu görüyoruz. Yine federasyon bünyesinde baktığımızda lisanslı esporcular ve 100'e yakın lisanslı espor kulübünün olduğunu görüyoruz. Böylesi bir tesisi bu kadar büyük bir kalabalıkla, medyanın ilgisiyle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim federasyon olarak en büyük amacımız espora olan ilgiyi artırmak ve espor dendiğinde Türkiye'nin akla gelmesi. Geçen hafta çok güzel bir gelişme oldu ve Avrupa Espor Federasyonu kuruldu. Biz de federasyon olarak, kurucu üye ülke olarak Avrupa Espor Federasyonu'nun parçası olduk. Ben de yönetim kuruluna seçilerek Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanmış oldum. Avrupa'da esporun gelişiminde ülke olarak söz sahibi olmak çok kıymetli. Hep birlikte bu işi daha da yukarıya taşıyacağız. Bu tesisi hayata geçirme noktasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım buradan çıkan esporcu gençlerimiz ülkemizin bayrağını dünyada gururla dalgalandıracak" dedi.



Açılışta konuşan ininal CEO'su Ömer Suner, "Bugün burada aylardır süren çalışmalarımızın sonucunda arenamızın açılış heyecanını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük Espor Arena'sına ininal ismini vermek bizler için büyük bir gurur kaynağı. ininal olarak kurulduğumuz günden bugüne Türkiye'deki oyuncuların sevdiği ve en çok kullandığı ödeme yöntemi olduk. Hedefimiz bu gibi yatırımlarla Türkiye ve bölgedeki tüm oyuncuların ödeme yöntemi haline gelmek. Belki bir gün de onların dijital bankası olmak. Böyle bir arenayı hayata geçirmek hep hayalimizdi. Artık fiziksel olarak da bir arada olacağımız bir arenamız oldu. Arena ile ininal oyunun ve oyuncunun yanı sıra artık esporun ve esporcunun da yanında olacak. ininal Espor Arena'da düzenleyeceğimiz turnuva ve etkinliklerimizle gençlerimizi esporun yıldızları ile bir araya getireceğiz. Bu mekandan dünya çapında esporcular çıkartacağız. ininal Espor Arena esporculara önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek turnuvalar sayesinde dünyaya açılma fırsatı da sunacak. Arenayı ziyaret eden espor severlerin yanı sıra Twitch ve Youtube yayınları ile toplam erişimin bir yılda 2 milyondan fazla oyun severe ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Açılışta konuşan Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ise şunları söyledi; "Buranın yatırımcısı olarak benim için çok heyecan verici bir gün oluyor. Dört senedir bugünün hayali içindeyim. 42 Maslak olarak verdiğimiz hizmetleri her daim bir adım ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz. Moda, gastronomi, sanat, kültür, alışverişin bir arada sunulduğu bu yaşam merkezinde artık bir de eğlence sektörünü bir araya getiren ininal Espor Arena'ya merhaba demenin gururunu yaşıyoruz. Online ve offline oyun turnuvalarına ev sahipliği yapacak ininal Espor Arena, Türkiye'de bugünü, yarını ve geleceği şekillendirecek. Biliyorsunuz hali hazırda Espor dünyada ve Türkiye'de milyonlarca izleyiciye ulaştı. Espor Arena için bu prodüksiyonun alt yapısı da dahil, ileri teknoloji, ses, ışık, görüntü ve arka planda sizin göremediğiniz çok fazla yatırım yaptık. Bu açıdan ininal Espor Arena hem profesyonel hem de tüm oyuncular için keyifle ve profesyonelce zaman geçirecekleri bir ortam olacak."



Esporun sunduğu fırsatlar anlatıldı



ininal Espor Arena açılışı kapsamında ininal CEO'su Ömer Suner, Netmarble Türkiye CEO'su Barış Özistek, Boğaziçi Ventures Kurucu Ortaklarından Burak Balık, Vestel Pazarlama İletişim Grup Müdürü Feza Turunçoğlu ve Futbolist, Red Bull Sporcusu İsopowerr'ın katılımıyla "Türkiye'de Espor Paneli" gerçekleştirildi. Panelde Türkiye'de espor alanında yürütülen çalışmalar, esporun geleceği, esporun sunduğu fırsatlar, dünyadaki trendler ve ininal Espor Arena'nın Türkiye ve bölgeye katkısı ele alındı.



Panelde konuşan Vestel Pazarlama İletişimi & Perakende Pazarlama Grup Müdürü Feza Turunçoğlu, "Bugün sadece Türkiye özelinde baktığımızda bile esporun sadece gençler değil, çok geniş bir kitleye hitap ettiğini görüyoruz. Yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden, sadakat ve aidiyet duygusu olan, en önemlisi özlem duyduğumuz fairplay ruhunu taşıyan bir kitle var. Bu potansiyelin sağlıklı kullanılması durumunda sektörü büyüteceğini ve dünyada önemli bir seviyeye taşıyacağını düşüyorum. Markalar gerçekleştirdikleri sponsorluklarla birlikte hedef kitlelerine kolayca ulaşma imkanı buluyor. Yapılan yatırım ve verilen desteğin farkında olan tutkulu espor takipçileriyse markaya daha yakın hissediyor ve markayı sahipleniyor." dedi.



Panel kapsamında konuşan Ömer Suner, "Fintechler yok iken mobil ödeme hem oyun hem de yayıncı açısından çok ciddi maliyet yaratan bir ödeme yöntemiydi. Bizim gibi fintechler, ön ödemeli kartlar ve mobil cüzdanlar çıktıkça aslında gençlerin sadece oyun içi ödemeleri yapmaları değil Twitch gibi platformlarda ödeme, bağış alabilmeleri gibi konuların da önü açılmış oldu. Hatta daha az maliyetli olduğu için tabana da yayıldılar" diye konuştu.



Barış Özistek panelde yaptığı konuşmasında şunları söyledi; "Oyun sektörü her sene yüzde 20 büyüyor hem ciro hem de uluslararası açıdan. Esporda şu an dünyada 500 milyonun üzerinde izleyici kitlesi var. Türkiye'ye baktığımızda 15 milyonun üzerinde bir izleyici kitlesi olduğunu görüyoruz. Türkiye esporun merkezi olabilir. Ben ininal Espor Arena'yı büyük bir stüdyo olarak görüyorum. Burası tüm topluluğun bir araya geleceği ve içerik üreteceği bir mekan olacak. Bu içeriğin de online ve dijital ortama taşınmasıyla milyonlara ulaşacak."



Burak Balık paneldeki konuşmasında, "Daha düne kadar bilgisayar başında oyun oynayan insanlara ailelerin bakış açısı boşa vakit geçirdikleri yönündeydi. Şimdi yavaş yavaş o algı kırılıyor. Çünkü o çocuklar yayıncı olmaya başlıyorlar, Twitch gibi kanallarda yayıncılık yapmaya başlıyorlar. Aileler de, bu çocukların bu işi sevdiği ve iyi yaptığı için orada olduklarını fark etmeye başlıyor. Espor şu anda cazibe merkezi gibi durmuyor ama çok hızlı büyüyor. Çok hızlı bir şekilde genişleyecek" şeklinde konuştu.



Panel kapsamında konuşan Futbolist, Red Bull Sporcusu İsopowerr, "Gençlere tavsiyem çok çalışmaları çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor. İyi oyuncuları izleyerek onların ne yaptıklarını analiz edebilirler. Bu hemen olacak bir şey değil, burada önemli olan aslında pes etmemek. Çünkü ilk sene başarısız olabilirler ama bunun üstüne koyup devam ettikten sonra iyi bir oyuncu olmalarının önünde hiçbir engel yok" dedi.



Etkinlikte ayrıca aralarında Oyunların Ustası, Rammus53, Fionamed, Berk Turan ve İsopowerr'ın yer aldığı esporcuların katılımıyla Brawl Stars, PUBG ve FIFA konsol gösteri maçları da düzenlendi.



Bin 600 kişiyi aşkın kapasite: ininal Espor Arena



3 bin 800 metrekarelik alanda, bin 600 kişiyi aşkın kapasiteye sahip ininal Espor Arena, aynı sahnede 100 oyuncu ile turnuva gerçekleştirme imkanı sunuyor. Oyuncuları, oyun firmalarını, yayıncıları, sosyal medya fenomenlerini ve markaları tek bir çatı altında toplayacak olan ininal Espor Arena, oyuncular ve içerik yaratıcıları için turnuvaları seyredebilecekleri ve katılabilecekleri bir platform oldu.



4K çözünürlüğünde ve 70 metrekare büyüklüğündeki LED ekran, yayın odası ve stüdyolar, takım ve hakem odaları, VIP lounge, seminer ve toplantı odalarının yanı sıra yayıncı ve sosyal medya fenomenleri için özel ayrılmış alanları da olan ininal Espor Arena'da izleyiciler için kafe ve catering alanları, 120 m2'lik pop-up mağaza ve sergi alanları da bulunuyor. ininal Espor Arena, 80 oyun bilgisayarlı dev bir oyun merkezi ve markalar için ziyaretçilerle direkt temasa geçmelerini sağlayan 850 metrekarelik deneyim alanlarına da ev sahipliği yapıyor.