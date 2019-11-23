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İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
6 saat önce
İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttüKolombiya, (DHA)- Venezuela'nın Valensiya kentinden Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya sefer yapan uçağın, Bogota El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımları işlevini yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:39 Kaynak: DHA
İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
Kolombiya, (DHA)- Venezuela'nın Valensiya kentinden Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya sefer yapan uçağın, Bogota El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımları işlevini yitirdi. Motoru piste sürten uçaktan kıvılcımlar çıktı. O anları, uçakta bulunan bir yolcu kaydetti.
Venezuela merkezli Avior firmasına ait Boeing 737 uçağı, Valensiya-Bogota seferini yaparken inişi sırasında sağ iniş takımları zarar gördü. Uçağın motoru piste sürterken kıvılcımlar çıktı. Uçağın yakıtının piste dökülmesiyle acil durum ekipleri köpük müdahalesi yaptı. 88 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın alev almadığı ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.
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