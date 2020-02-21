İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada - Son Dakika

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada

6 saat önce

ABD'de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada, System.String[]

ABD'de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürtünmesiyle alevler çıktığı görüldü. Kazada yaralanan olmadı.

İniş takımları açılmayan küçük uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach Havalimanı'na gövdesi üzerine iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü. Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı.

Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın sürüklenme anı

-Çıkan alevler

-Uçağa müdahaleye giden itfaiye ekipleri

-İki kişinin uçaktan kaçışı


Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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