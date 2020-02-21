İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Dünya İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada - Son Dakika Dünya

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada

12 dakika önce

ABD'de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada, System.String[]

ABD'de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürtünmesiyle alevler çıktığı görüldü. Kazada yaralanan olmadı.

İniş takımları açılmayan küçük uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach Havalimanı'na gövdesi üzerine iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü. Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı.

Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahların kaydını tutmadığı ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık

Son Dakika Haberleri
09:37 Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı
08:09 Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor
07:50 İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 10:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi… O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]