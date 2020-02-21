İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? o anlar kamerada - Son Dakika
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İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? o anlar kamerada

7 saat önce

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi?

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? O anlar kamerada

ABD, (DHA)- ABD'de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürtünmesiyle alevler çıktığı görüldü. Kazada yaralanan olmadı.

İniş takımları açılmayan küçük uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach Havalimanı'na gövdesi üzerine iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü. Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı.

Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? o anlar kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
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