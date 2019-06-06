Son Dakika Haberleri: İniş takımları arızalanan uçak Moskova'da acil iniş yaptı
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İniş takımları arızalanan uçak Moskova'da acil iniş yaptı

9 dakika önce

Rusya'nın Domodedovo Havalimanı'ndan, Fransa'nın Bordeaux kentine havalanan Airbus A320 modeli uçak, iniş takımı arızası sebebiyle Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İniş takımları arızalanan uçak Moskova'da acil iniş yaptı, System.String[]
Rusya'nın Domodedovo Havalimanı'ndan, Fransa'nın Bordeaux kentine havalanan Airbus A320 modeli uçak, iniş takımı arızası sebebiyle Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı.
?Pilotların hatayı fark etmesiyle, havada yakıt tahliyesi yapan uçak, yerel saat ile 14: 40'ta iniş yaptı. Havalimanı, acil iniş sonrasında rutin seferlerine devam ederken; uçakta bulunan kimsenin yaralanmadığı açıklandı.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
Dünya
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