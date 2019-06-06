İniş takımları arızalanan uçak Moskova'da acil iniş yaptı
9 dakika önce
Rusya'nın Domodedovo Havalimanı'ndan, Fransa'nın Bordeaux kentine havalanan Airbus A320 modeli uçak, iniş takımı arızası sebebiyle Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
'nın Domodedovo Havalimanı'ndan, Fransa
'nın Bordeaux
kentine havalanan Airbus A320 modeli uçak, iniş takımı arızası sebebiyle Moskova
'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı.
?Pilotların hatayı fark etmesiyle, havada yakıt tahliyesi yapan uçak, yerel saat ile 14: 40'ta iniş yaptı. Havalimanı, acil iniş sonrasında rutin seferlerine devam ederken; uçakta bulunan kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
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