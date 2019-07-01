Son Dakika Haberleri: Havada büyük panik! 152 yolculu uçak Tel Aviv'e acil iniş yaptı
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Havada büyük panik! 152 yolculu uçak Tel Aviv'e acil iniş yaptı

44 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yaptı. Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'na 100'ün üzerinde ambulans sevk edildi.

Havada büyük panik! 152 yolculu uçak Tel Aviv'e acil iniş yaptı, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yaptı.

152 yolcusu bulunan Electra Airways firmasına ait uçağın iniş takımlarında sorun olştu. Uçak bunun üzerine İsrail'de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'na yönlendirildi ve havaalanına çok sayıda ambulans sevk edildi.

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolcu uçağının inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

UÇAK SORUNSUZ PİSTE İNDİ

İsrail basını, 152 yolcusu bulunan uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu aktardı Öte yandan İsrail polisi yaptığı açıklamada, 100'e yakın ambulans Ben Gurion Havalimanında hazır bulunduğunu kaydetti.

Electra Airways'e ait uçak alınan yoğun güvenlik önlemleri altında sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:22 Kaynak: AA
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