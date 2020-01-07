İniş yapan yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara... - Son Dakika

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İniş yapan yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara...
6 saat önce
İniş yapan yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
İniş yapan yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı. Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanına yönlendirildi. - İSTANBUL
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