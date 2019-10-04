Son Dakika Haberleri: İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indi
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İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indi

1 saat önce

İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.

İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.

Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı'ndan havalanan ve ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçü, gökyüzünde süzüldükten sonra iniş için belirlenen noktaya doğru hareket etti. Yavaş yavaş iniş için belirtilen Gayberli Mahallesi'ndeki noktaya doğru inen genç paraşütçü iniş yerini tam olarak ayarlayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna inmek zorunda kaldı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, paraşütçü her hangi bir kaza almadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü.

İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indi

Kahramanmaraş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş'ta paraşütçü karayoluna indi
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