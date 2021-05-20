Injustice: Gods Among Us animasyon filmi duyuruldu

DC ve Warner Bros Animation, proje için ayrı olarak bir duyuru paylaşmadı fakat projenin var oluşu Batman: The Long Halloween, Part Two'nun basın bülteninde gözler önüne serildi.

NetherRealm Studios'ın tasarladığı dövüş oyunları Injustice: Gods Among Us ile İnjustice 2, alternatif bir DC evreninde geçmekte.

OYUNUN HİKAYESİ

Joker; Superman'i, eşi Lois Lane ve doğmamış çocuğunu öldürmesi ve atom bombası ile Metropolis'i yok etmesi için oyuna getiriyor. Bu olaydan beş yıl sonra Superman dünyayı demir yumrukla yönetmeye başlıyor ve Justice League ekibini acımasız Çelik Adam ile savaşmaya zorluyor.

İnjustice: Gods Among Us'ın birçok çizgi romanı yazıldı. İlk oyuna gelene kadarki beş yıllık süreyi yaratan oyun ilk oyun ile devam oyunu arasındaki boşlukları dolduruyor. Animasyon filminin hangisini esas alacağı konusunda net bir durum yok. Bambaşka bir hikayede sunabilir.