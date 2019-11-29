Son Dakika Haberleri: "Ink Dark Moon"un prömiyeri yapıldı
Son Dakika Güncel 'Ink Dark Moon'un prömiyeri yapıldı - Son Dakika

"Ink Dark Moon"un prömiyeri yapıldı

7 saat önce

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), şef Diego Matheuz yönetiminde müzikseverlerle buluştu.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), şef Diego Matheuz yönetiminde müzikseverlerle buluştu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde "Ink Dark Moon" başlıklı gitar konçertosunun Türkiye prömiyeri de gerçekleşti.

Orkestraya eşlik eden Karadağlı başarılı gitarist Milos Karadaglic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBC Senfoni ile BİFO siparişi olan eseri Joby Talbot'nun kendisi için bestelediğini belirterek, "Müzikal olarak benim için çok şey ifade ediyor. Joby ile çalışmak inanılmaz derecede yoğun ve eğlenceliydi. Yeni ve çok heyecan verici bir şey yarattı. Yıllarca yaşayacak bir konsere sahip olmak istedim. İnanılmaz derecede atmosferik, hareketli ve güzel buluyorum. BBC Senfonisi ile bu parçanın ortak çalıştırılmasından dolayı BİFO'ya minnettarım. Ayrıca orkestra ve orkestra şefi Diego Matheuz ile çalışmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Karadaglic, müziğin dünyanın evrensel dili olduğuna işaret ederek, gelecek planlarına dair, "Talbot konçertosu ile yeni bir CD projesi, Kuzey Amerika ve Asya turu ve çeşitli oda müziği projeleri gibi bekleyen çok sayıda proje var. Hayatım, bir yerden diğerine, yeni bir deneyimden diğerine sürekli hareket halinde. Bazen çok yorucu olabiliyor ama ben bunu seviyorum. Müzik böyle bir hediyedir." diye konuştu.

İstanbul'u ilk kez 2012'de ziyaret ettiğinde şehrin insanlarına aşık olduğunu dile getiren sanatçı, "Kültürel çeşitlilik ve tarihin bir sonucu olarak, Türkiye'de yaratılan enerji sarhoş edici. Türk halkı inanılmaz derecede sıcak ve misafirperver. Balkanlardan gelmiş biri olarak, burada kendimi evimde gibi hissettiren çok şey var. Burada olmayı seviyorum. Bu çok özel." değerlendirmesinde bulundu.

Konserde ayrıca Rus besteci Dmitriy Şostakoviç'in "Festive Uvertürü" ile "5. Senfoni, Re minör, Op. 47" eserleri yorumlandı.

Borusan Holding, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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