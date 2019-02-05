İnkar ve Yalan Stratejisi İhanet ve Cinayetlerini Gizlemelerine Yetmeyecek"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisinin de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, 15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisinin de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyeceğini bildirdi.
Altun, Twitter
'daki hesabından, Anadolu Ajansının (AA) FETÖ'nün "inkar stratejisi"ne dair hazırladığı multimedyayı da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:16 Kaynak: AA
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