İnkarcı üsteğmen "MİT tırlarının ihbarcısı" ile görüşmüş - Son Dakika
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İnkarcı üsteğmen "MİT tırlarının ihbarcısı" ile görüşmüş

6 saat önce

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada yargılanan eski üsteğmen Musa Köse'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu...

İnkarcı üsteğmen

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada yargılanan eski üsteğmen Musa Köse'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı örgüt evinde yakalanan FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan ile görüştüğü tespit edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce alınan ara kararlarda tanık olarak dinlenmesine karar verilen MİT tırlarının ihbarcısı olan ve 6 Mart'ta Ordu'da yakalanan FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesi dava dosyasına girdi.

Tanık Mustafa İlhan, ifadesinde 2013 yılında Hatay Dörtyol'da eski üsteğmen Musa Köse ile "mahrem imam" sıfatıyla görüştüklerini itiraf etti.

Örgüt içerisinde 7 askeri personelden sorumlu olduğunu belirten tanık İlhan, ifadesinde şunları anlattı:

"Ben FETÖ içerisinde asker kişilerden sorumlu öğretmen olarak görev yapıyordum. Musa Köse o dönem teğmen rütbesiyle Hatay Dörtyol'da görev yapıyordu. Kendisiyle 2013 yılında görüşüyorduk. Musa Köse ile dışarıda buluştuğumuzda oluyordu, evinde buluştuğumuz da oluyordu. Toplantı gün ve saatlerini, buluştuğumuzda tespit ediyorduk. Eğer belirlediğimiz tarihte görüşme yapamadığımızda ben onun evine giderek yeni bir tarih belirliyorduk. Musa Köse iş yerinde yoğun çalışıyordu. Evinde buluştuğumuzda görüşme süresi doluyordu. Kendisiyle ayda en az bir defa görüştük."

İfadesinde, FETÖ/PDY içerisinde herkesin kod isim kullandığını aktaran İlhan, ifadesini "Musa Köse, örgütte 'Yalçın' kod adını kullanıyordu. FETÖ içerisinde herkes kod adı kullanır. Bunun sebebi bize hiçbir zaman açıklanmadı. Musa ile görüşmemizde yanında başka kimse olmuyordu. Görüşmemiz birebir oluyordu. Örgüt içerisindeki askerler operasyonel hat kullanıyordu. Operasyonel hat askeri personelin kendisinden sorumlu abi ile iletişim kurması için kullanılıyordu." diye sürdürdü.

Hakkındaki suçlamaları inkar etmişti

Adana'da görülen Şırnak'taki darbe girişimi davasında eski üsteğmen tutuklu sanık Musa Köse'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

15 Temmuz gecesi herhangi bir hazırlık yapmadığını, terör örgütünün içinde yer almadığını savunan Musa Köse, hakkındaki suçlamaları inkar ederek, örgütün mahrem askeri yapılanmasın yer almadığını, hiçbir "mahrem imam"la görüşmediğini, MİT tırları durdurulmasıyla ilgisi olmadığını iddia etmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kurulan 9 yıl hapis cezası hükmünün, sanık Musa Köse hakkında İstanbul ve Ankara'da "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle bozulmasına karar vermişti.

Şırnak, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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