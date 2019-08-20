Son Dakika Haberleri: İnkumu'nda temizlik çalışması
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İnkumu'nda temizlik çalışması

1 saat önce

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnkumu tatil Beldesi'nde piknik alanı ve plaj temizliği çalışması yapıldı.

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Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnkumu tatil Beldesi'nde piknik alanı ve plaj temizliği çalışması yapıldı.

Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Geçmiş olduğumuz Kurban Bayramı'nda İnkumu Tatil Beldesi'nde binlerce vatandaşımızı ağırladık. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile de geniş çaplı temizlik çalışması başlattık. Ekiplerimiz piknik alanı ve sahilde çöp toplama ve süpürme çalışmaları gerçekleştirdiler. Periyodik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmamız ile vatandaşlarımızın toz ve topraktan olumsuz şekilde etkilenmemesi ve tatillerini sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlıyoruz" dedi. - BARTIN
Kurban Bayramı, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:09 Kaynak: İHA
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