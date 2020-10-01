İnkumu sahilinde boğulmalar şamandırayla önlendi - Son Dakika

İnkumu sahilinde boğulmalar şamandırayla önlendi

Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulma vakalarını önlemek amacıyla 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa konulan şamandırayla boğulma vakalarının önüne geçildi.

İnkumu sahilinde boğulmalar şamandırayla önlendi, System.String[]

Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulma vakalarını önlemek amacıyla 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa konulan şamandırayla boğulma vakalarının önüne geçildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İnkumu beldesinin yaz boyunca tatilcilerin serinlemek için yoğun olarak tercih ettiği yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çeken akıntı nedeniyle Karadeniz'de zaman zaman boğulma vakalarının meydana geldiğini, İnkumu'nun da dalga ve çeken akıntı nedeniyle tehlike arz ettiğini belirten Akın, "Çeken akıntıyla ilgili ziyaretçilere uyarıcı broşür dağıttık. Yine dalgalı günlerde sahildeki direklere kırmızı bayrak çekiliyor, belediye hoparlöründen de uyarı anonsu yapıyoruz. Jandarma ve zabıta ekipleri de vatandaşları tehlike arz eden zamanlarda denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Belediye olarak geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da itfaiye müdürlüğümüz bünyesinde 1 bot, 1 jet ski ve 8 cankurtaran personelle 5 ayrı noktada tedbir aldık." diye konuştu.

Önceki yıllarda sıklıkla yaşanan boğulma vakalarını önlemek için 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa şamandıra yerleştirdiklerini aktaran Akın, şöyle devam etti:

"İnkumu sahiline boydan boya yerleştirdiğimiz şamandıra sayesinde geçtiğimiz yaz sezonu boyunca boğulma olayı yaşanmadı. Boğulma tehlikesi geçirenlerin tutunmalarının yanı sıra aynı zamanda vatandaşlarımız, işaret niteliği de taşıyan bu şamandıradan daha ileriye geçemiyorlar. Şamandıranın yanı sıra bot, jet ski ve cankurtaran personelimizle aldığımız tedbirlerle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir can kaybı yaşamadan sezonu geçirdik."

Akın, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 152 kişinin cankurtaran ekiplerince kurtarıldığını dile getirerek, "Denize giren tatilcilerden bazıları çeken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi atlattı. Ölümlü boğulma vakasının yaşanmadığı yaz döneminde Bartın Belediyesi cankurtaran ekibi 152 boğulma vakasına müdahale etti. Ekiplerimiz boğulma olaylarının önüne geçerek vatandaşların can kaybı yaşamadan huzur içinde tatillerini geçirmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

Cemal Akın, Karadeniz, boğulma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnkumu sahilinde boğulmalar şamandırayla önlendi - Son Dakika

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