İnkumu Yolunda Bakım Çalışması
43 dakika önce
Bartın Valiliği, İnkumu yolunda meydana gelen heyelan sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında mevcut yolun trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Bartın Valiliği
, İnkumu yolunda meydana gelen heyelan sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında mevcut yolun trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Bartın Valiliği, İnkumu yolunda meydana gelen heyelan sonrası başlatılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bölgede başlayan onarım çalışmaları ile ilgili yapılan bilgilendirmede, mevcut yolun ulaşıma kapatıldığı ve Mugada-Arıönü-Güzelcehisar güzergahı ile Karasu
Boğaz Mahallesi güzergahları üzerinden ulaşımın sağlanabileceği kaydedildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Bartın Liman Karayolu ile Bartın İnkumu arasında meydana gelen heyelan sonrasında İnkumu beldemize ulaşım zorluğu çekilmesine neden olan ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden yol kesiminin onarılması için yapılan çalışmalar sonuçlanmış olup bakım onarım çalışmaları sırasında söz konusu güzergah araç trafiğine kapatılacaktır. Bu süre içerisinde İnkum Beldesine ulaşım İnkum eski yolu Karasu Boğaz Mahallesi üzerinden veya Mugada-Arıönü-Güzelcehisar güzergahı üzerinden sağlanacaktır." - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:53 Kaynak: İHA
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