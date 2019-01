Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan , uydu sektöründe TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu ile yerli uydu çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Uydu yer istasyonları için de yeni yer sistemi projelerinin yerli kaynaklarla yürütülmesini hedefliyoruz." dedi.Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Inmarsat SatCom Clup etkinliğinde video konferans bağlantısıyla yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen milli teknoloji hamlesiyle adımların daha sağlam atıldığını ifade etti.15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından her alanda yerli ve milli üretim atağına kalkıldığını vurgulayan Sayan, bu konuda Türkiye 'nin, kısa sürede dünyayı kendisine hayran bırakacak şekilde gelişme kaydettiğini bildirdi.Türkiye'nin yakın zamanda yerli ve milli üretimlerle teknolojinin her alanında sektörlere yön veren ülke olmak için çalışmaya devam edeceğini dile getiren Sayan, uydu teknolojileri alanında büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını söyledi.Sayan, uydu haberleşme altyapı ve hizmetlerinde Ar-Ge ve yerli üretimi teşvik amacıyla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin oluşumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve BTK tarafından destek verildiğine dikkati çekerek, "Küp uydu teknolojisinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen ASELSAT Küp uydusuna test deneme izni verildi." diye konuştu.Uydu sektöründe TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu ile yerli uydu çalışmaları da tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Sayan, uydu yer istasyonları için de yeni yer sistemi projelerinin yerli kaynaklarla yürütülmesini hedeflediklerini söyledi."Brexit sonrasında da güçlü ilişkiler kurmak önemli" İngiltere 'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da Türkiye ve İngiltere'nin uzun yıllara dayanan güçlü ikili ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin faillerini kınayan ilk ülkelerden birinin İngiltere olduğunu söyleyen Chilcott, "İngiltere, AB içinde de Türkiye'nin savunucusu olmuştur. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini canlı tutma hedefinin stratejik önemini görüyor ve bunu takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.Üst düzey temasların ikili ilişkilere olumlu yansımaları olduğuna dikkati çeken Chilcott, Brexit sürecinde ve sonrasında da Türkiye - İngiltere ilişkilerinin canlı tutulmasının önemini vurguladı. Büyükelçi Chilcott, "Bir yıl önce Türkiye'ye geldiğimden bu yana Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliğinin ana görevinin, her iki ülkenin de yararına olacak şekilde Brexit sonrasında da Türkiye ile güçlü ikili ilişkiler kurmak olduğunu gördüm." dedi.Chilcott, Türkiye ve İngiltere'nin ekonominin yanı sıra terörle ve organize suçlarla mücadele, bölgesel istikrarsızlıkla başa çıkma konularında iki NATO müttefiki ülke olarak iş birliğini sürdürürken halklar arasındaki ilişkileri de güçlendireceğini vurguladı.Bugünkü toplantının iki ülkenin ticaret ve yatırım alanında büyüyen ortaklığının kanıtı olduğunu söyleyen Chilcott, "İngiltere, Türkiye'nin dünya çapındaki ticari ortakları arasında ikinci sırada yer alıyor." diye konuştu.İki ülkenin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliği potansiyeline dikkati çeken Büyükelçi Chilcott, iki ülkenin uzay alanına ilişkin çalışmalarından da memnuniyet duyduğunu vurguladı.Büyükelçi Chilcott, uzay, uydu ve telekomünikasyon alanlarında yürütülen iş birliğinin Türkiye ve İngiltere'nin ortak vizyonunu yansıttığını belirtti. Türksat ve Inmarsat tarafından atılan adımların diğer Türk ve İngiliz şirketlerce de takip edilmesini arzu ettiğini vurgulayan Chilcott, teknoloji alanında çalıştıkları takdirde küresel ihracat pazarının geleceğinin Türkiye ve İngiltere için parlak olacağını söyledi.BTK İkinci Başkanı Figen Kılıç da uydu teknolojilerinin, büyük değişimlerin yaşandığı etkili bir alan olduğunu belirterek, uyduların gelişen haberleşme teknolojileri ile entegrasyonuyla çok daha hızlı, verimli ve etkin olacağını bildirdi.Kılıç, BTK'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, milli teknoloji hamlesi kapsamında uydu ve yer istasyonu çalışmalarında yerli ürünleri çok önemsediklerini vurguladı."Türksat uydu ve uzay teknolojilerine katkı sunmaya devam edecek"Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de Türksat AŞ ile Inmarsat arasında yapılan iş birliğiyle uydu üzerinden telefon ve data haberleşmesi verebilme yetkisine sahip olunduğunu söyledi.Global Xpress hizmeti, ile kutuplar hariç tüm dünyayı kapsayan ve mobil olarak da uçak ile gemilere yüksek hızlı data hizmeti verebilen Inmarsat-5 serisinin Ka bant uydularının 2015'te hizmete alındığını ifade eden Şen, "Global Xpress hizmetinin şirketimiz tarafından verilmesiyle uydularımız kapsama alanı dışındaki bölgelere de mobil ve sabit olarak yüksek hızlı data hizmeti verilebilecektir. Bu hizmette öncelikli hedef pazarımız uçak ve gemi filolarına data hizmeti verebilmektir." diye konuştu.Türkiye'nin 100. yılına yakışır bir şekilde Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A haberleşme uydusu projeleriyle erişemeyen yeni lokasyonlarda Türkiye'nin 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde ulaşmak üzere çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Şen, Türksat'ın uydu ve uzay teknolojileri alanında katkı sunmaya, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Inmarsat şirketi CEO 'su Rupert Pearce da video konferans bağlantısıyla yaptığı konuşmada, hizmetlerini, Türkiye'nin milli ve lider uydu operatörü ve stratejik iş ortakları Türksat ile yakın iş birliği içinde sunduklarını belirterek, Inmarsat olarak son kullanıcıları desteklemek, Türk teknoloji şirketleriyle ittifak kurmak ve projelerde Türksat uydularının milli kapasitesini de kiralamak için yeni proje fırsatlarını da aktif bir şekilde takip ettiklerini bildirdi.