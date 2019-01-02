İnme Belirtileri Nelerdir?
54 dakika önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
İnme geçiren hastada beliren semptomlar hakkında önemli bilgiler aktaran Karadeli, şunları kaydetti: "İnme esnasında en belirgin olarak hastanın ağzında bir kayma, kolunda bir güçsüzlük ve uyuşukluk oluşabilir. Bunlar çoğunlukla ani şekilde gelişir. Bazı hastalarda bu semptomlar birkaç güne de yayılabilir ancak bu çok nadir görülür. Bunların dışında bulantı, kusma, dengesiz yürüyüş ve aynı zamanda bilinç bozuklukları da inmenin diğer belirtileridir."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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