Son Dakika Haberleri: İnme Geçirildiğinde Ne Yapılmalı?

İnme Geçirildiğinde Ne Yapılmalı?

54 dakika önce

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İnme geçirildiğinde neler yapılması gerektiği hakkında önemli bilgiler veren Karadeli, şu noktalara değindi: "İnme ile ilgilenen nörologların en çok önem verdiği soru aslında. Çünkü kalp krizinde insanlar koşarak hastaneye gelip tedavi için kardiyologların kapısını çalıyorsa, beyin krizi denilen inmelerde de en hızlı şekilde bir inme merkezine başvurmaları gerekiyor. İlk 8 ve 24 saat çok çok önemli. Çünkü inmeyi geri çeviren yöntemleri artık Türkiye'de uyguluyoruz."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı

Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:26:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnme Geçirildiğinde Ne Yapılmalı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]