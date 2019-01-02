İnme Geçirildiğinde Ne Yapılmalı?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



İnme geçirildiğinde neler yapılması gerektiği hakkında önemli bilgiler veren Karadeli, şu noktalara değindi: "İnme ile ilgilenen nörologların en çok önem verdiği soru aslında. Çünkü kalp krizinde insanlar koşarak hastaneye gelip tedavi için kardiyologların kapısını çalıyorsa, beyin krizi denilen inmelerde de en hızlı şekilde bir inme merkezine başvurmaları gerekiyor. İlk 8 ve 24 saat çok çok önemli. Çünkü inmeyi geri çeviren yöntemleri artık Türkiye'de uyguluyoruz."

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