Son dakika haber! İnme hastası hava ambulansıyla getirildiği Konya'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

Son dakika haber! İnme hastası hava ambulansıyla getirildiği Konya'da sağlığına kavuştu

18.10.2020 11:07

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da inmeye bağlı vücudunun sol tarafında felç görülen ve hayati riski bulunan hasta, hava ambulansıyla getirildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle iyileşti.

Aksaray'da inmeye bağlı vücudunun sol tarafında felç görülen ve hayati riski bulunan hasta, hava ambulansıyla getirildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle iyileşti.

Aksaray'da yaşayan 66 yaşındaki emekli Ramazan Kara, evde sol tarafındaki hissizliğin artması sonucu yere yığıldı.

Ailesinin ihbarıyla 112 Acil Servis ekiplerince hızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara'nın inme geçirdiği, gerekli tetkiklerin ardından müdahalenin yapılabilmesi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Müdahalenin hızlı yapılmasının hayati önem taşıdığı vakada, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde Aksaray'dan havalanan hava ambulansı, kısa sürede hastayı Konya'ya getirdi.

Kara, SÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Özdemir ve ekibinin zamanla yarışarak, titiz ve yüksek kabiliyet gerektiren müdahalesiyle anjiyo masasındaki tedavisine olumlu cevap verdi.

Felçli geldiği hastanede sağlığına kavuşan ve gelecek günlerde taburcu olması beklenen Kara, "Önceden elimde hissizlik vardı. Elimdeki bir şeyi düşürüyordum, haberim olmuyordu. Şu an çok iyiyim. Hava ambulansıyla buraya getirildim, doktorlarımızın gayretiyle sağlığıma kavuştum. Devletin imkanlarına diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Erken müdahale hayat kurtarıyor

Doktor Özdemir, AA muhabirine, tedavi sürecini anlatarak, hastasında büyük damarda tıkanıklık olduğunu söyledi.

Beyni besleyen ana damarlardan birinde pıhtı tespit edildiğini anlatan Özdemir, bunun erken dönemde müdahale edilmemesinin büyük sorunlara yol açtığını ifade etti.

Özdemir, inmede erken müdahale edilmeyen vakaların yüzde 60 ila 80 oranında ölümle sonuçlandığını vurgulayarak, "Bunun dışında kalanları ise ömür boyu yatalak, başkasının bakımına muhtaç yaşam sürmek zorunda kalıyor. Beyin zamandır. Erken dönemde müdahale etmek gerekiyor." diye konuştu.

Felçi geldiği hastanede sağlığına kavuştu

Özdemir, bu vakanın beyin krizi olarak değerlendirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beyinde damar tıkanıklığına neden olan büyük pıhtı parçasını anjiyoda dışarıya çıkardık. Damar açıldıktan sonra hasta masada düzeldi. Bu hasta erken dönemde gelmesinin faydasını gördü. Geç kalınmaması için İl Sağlık Müdürlüğününün hava ambulansıyla hızlı şekilde getirildi. Hastamız ilk 3 saat içerisinde yapılan müdahelenin çok büyük faydasını gördü. Geç kalan hastalarda fayda oranları düşüyor, gelişecek komplikasyon oranları da artıyor. Bu nedenle bu vakalarda ivedi şekilde tanısını konularak, gerekli müdahalenin yapılacağı ilgili merkeze en hızlı ulaştırılması gerekiyor."

Uzmanından inme belirtilerine dikkat edilmesi uyarısı

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ise erken tedavinin, nörolojik hastalıklarda da "en önemli" stratejik yaklaşım olduğunu vurguladı.

Aniden ortaya çıkabilen belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Vücudun tek tarafında, yüz, kol veya bacakta hissizlik ve kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı veya konuşma ile anlamada güçlük, yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve görme kaybı, şiddetli baş ağrısı belirtilerini hisseden kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ya da 112'yi araması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haber! İnme hastası hava ambulansıyla getirildiği Konya'da sağlığına kavuştu
Son dakika haber! İnme hastası hava ambulansıyla getirildiği Konya'da sağlığına kavuştu
Son dakika haber! İnme hastası hava ambulansıyla getirildiği Konya'da sağlığına kavuştu
Son dakika haber! İnme hastası hava ambulansıyla getirildiği Konya'da sağlığına kavuştu

Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! İnme hastası hava ambulansıyla getirildiği Konya'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

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