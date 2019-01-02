İnme Nasıl Anlaşılır?
54 dakika önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
İnme geçiren hastalarda sıklıkla karşılaşılan bazı semptomları sıralayan Karadeli, "İnme yaşamı normal bir şekilde sürdürürken evinde ya da başka bir yerde konuşmasında ani bir uyuşukluk gelişirse veya ağzında ya da burnunda ani bir kayma meydana gelirse inme olma olasılığı yüksektir. Bununla birlikte inme anında hastada bulantı, bilinç kaybı gibi başka başka semptomlarda gözlenebilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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