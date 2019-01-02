İnme Nasıl Tedavi Edilir?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



"İnme tedavisi için öncelikle hastalığı akut ve kronik inme diye ayırmakta fayda var" diyen Karadeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Akut inme tedavisi hastalar hızlı bir şekilde inme semptomları verdiği zaman inme merkezleri gelmesi gerekir. Çünkü bizim bu hastaları iyileştirme ve pıhtıyı çekebilme olasılığımız var. Kronik dönem inme hastalığında ise öncelikle inmenin sınıflandırmasını yapmamız gerekiyor. Ardından bu noktada da geliştirdiğimiz tedavi imkanlarımız ile hastaya müdahalede bulunuyoruz."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu

Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı

Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu

Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı