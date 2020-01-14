İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti - Son Dakika

İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

6 saat önce

Şırnak'ta yaşayan ve beyin damarlarında pıhtı oluşan Ayşe Ataman, askeri helikopterle sevk edildiği Muş'ta tedavi altına alındı.

Şırnak'ta yaşayan ve beyin damarlarında pıhtı oluşan Ayşe Ataman, askeri helikopterle sevk edildiği Muş'ta tedavi altına alındı.

Beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle inme teşhisi konulan 69 yaşındaki Ataman, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine getirildi.

Ayşe Ataman, buradaki ilk müdahalenin ardından İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterle Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirilip, ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ataman'ın Şırnak'tan askeri helikopterin de yardımıyla hastanelerine ulaştırıldığını belirtti.

Türkoğlu, hastanın tedavi altına alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"69 yaşındaki bir kadın hastamız Şırnak'ta rahatsızlanıp beyin damarlarına pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp askeri helikopter desteği ile Muş Devlet Hastanemize getirildi. Hastanın tomografisini çektik, girişimsel radyoloji ünitemizde tetkik ve tedavisi yapılacak. İnşallah sağlıkla hastanemizden taburcu etmiş oluruz."

Hastanın yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

Sultan Alparslan, Jandarma, Şırnak, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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