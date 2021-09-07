INMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı HKÜ'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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INMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı HKÜ'de Gerçekleştirildi

07.09.2021 02:54
INMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı HKÜ'de Gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi tarafından, INMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi tarafından, INMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı gerçekleştirildi. 10 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla video konferans platformu üzerinden çevrimiçi olarak yürütülen konferans yoğun ilgi gördü.

Ana teması; "dijital dünyada iletişim, sanat ve kültür" olarak belirlenen konferansın açılış konuşmalarını, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan yaptı.

DİJİTALLEŞMENİN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ ALANLARDAN BİRİ DE İLETİŞİM VE MEDYA

Konuşmasında, son yıllarda dijital teknolojinin gelişme hızına bağlı olarak, dünyanın çehresinin gözle görünür biçimde değiştiğini belirten Rektör Prof. Dr. Dereli: "Bu değişimin Covid - 19 Pandemisi sürecinde daha da hızlandığını, eğitimden bankacılığa, yazılımdan sağlığa kadar neredeyse her alanı etkilediğini gözlemlemek mümkün. Dijitalleşmenin en çok etkilediği alanlardan biri de hiç şüphesiz iletişim ve medya. İletişim kuramcısı Marshall McLuhan'ın vaktiyle ön gördüğü gibi, internet kullanımının yaygınlaşması, dünyamızı adeta global bir köye dönüştürmüş durumda. Sosyal medya ağlarının gelişmesi, e - ticaret olanaklarının artması, geleneksel medya araçlarının yerine interaktif yeni medyanın geçmesi, sinema ve televizyon alanında dijital üretimin artması veya film dağıtım ve gösterim ağlarının internete taşınması, yaşadığımız değişimlerden sadece birkaçı. Bize düşen ise, içinde bulunduğumuz bu hızlı değişim veya dönüşüm sürecini akademik bir bakış açısı ile değerlendirmek ve geleceğe yön verecek fikirlerimizi, araştırmalarımızı ve bulgularımızı bilim dünyası ve toplum ile paylaşarak, geleceğin inşasına katkıda bulunmaktır. İki gün sürecek olan INMECS21 konferansımızın, birbirinden önemli konulardaki bildirilerle, iletişim alanına önemli katkı sunacağına inanıyorum. Konferansımızın ülkemize ve tüm bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

10 ÜLKEDEN 155 BAŞVURU ALDIK

Konferansın temel amacının, post pandemi döneminde, dijital iletişim, sanat ve kültür alanlarında neler yaşadıklarını tartışmak ve düşünmek, sorunlar varsa çözüm aramak olduğunu belirten Prof. Dr. Küçükerdoğan ise, "1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı'mız için çok yoğun çalıştık. 10 değişik ülkeden 155 başvuru aldık. Bu başvuruları hem fakültemiz öğretim elemanlarından oluşan ön jüri hem de hakem kurulu inceledi. Hem alt başlıkta çizilen çerçeveye, hem de bilimsel kurallara uygun olanları seçtiler. Bu elemeler sonucunda iki gün boyunca 83 bildiri sunumunun gerçekleşmesine karar verildi" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa davetli olarak katılan Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Parsa, Bulgaristan NATFA Üniversitesinden Prof. Dr. Lubomir Halatchev ve Romanya UNATC'den Prof. Dr. Manuela Cernat'da sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kaynak: Habermetre

Türkay Dereli, Koronavirüs, Rektör, Medya, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum INMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı HKÜ'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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