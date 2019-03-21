İnmede Erken Tanı Önemli!

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Bursa, Yalova ve Balıkesir illerinde görev yapan ve 50 kişiden oluşan nöroloji, radyoloji uzmanları ile acil hekimleri katıldı. Eğitimde alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı.

Eğitimin açılışında konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sıklıkla ileri yaşlardaki kişilerin inmeye yol açan pıhtı nedeniyle beyin damar tıkanmasından etkilenerek, ölüm ya da yatağa bağımlı kalabildiğinin altını çizdi. Maddi ve manevi kayıplara neden olan inmede hastaların erken tedavisinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, "Bu eğitimi düzenleme amacımız, inme vakalarını ilk gören acil hekimlerimizin ve nörologların bilgi düzeyini arttırmaktır" dedi.

Hızlı Organize Olunmalı

İnmede ilk 4,5 saat içinde damar açıcı tedavinin ve ilk 6 saat içinde de anjiyografi uygulanması yolu ile pıhtının çıkarılmasının hastaların hayatını kurtardığının altını çizen Akan, "Bu sebeple inme organizasyonu süreci oldukça kısa tutulmalıdır. İnme hastalarında hastaneye ulaşma, tanı koyma, tetkik etme ve tedavi etme işlemlerinin, belirtiler ortaya çıktıktan sonraki ilk 4,5 saate sığdırılması gerektiğinden bu durum 112, hastane acil servisi, nöroloji bölümü, radyoloji bölümü ve inme ekiplerinin 7 gün 24 saat organize olup çalışmalarını gerektirmektedir. Bu kapsamda ilimizde gerçekleşen inme eğitimlerini çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

İnegöl'de Hayat Kurtaran Müdahale

Bursa'daki inme organizasyonu sayesinde geçtiğimiz aylarda İnegöl'deki bir hastanın hayatının kurtarıldığına dikkat çeken Dr. Akan, "İnegöl'de felç geçiren bir hastamız, ilk etapta 112 ambulansı ile hızlı bir şekilde İnegöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada daha önce eğitim alan Nöroloji uzmanı Dr. Eda Türk tarafından hastaya, toplardamar yoluyla pıhtı eritici tedavi uygulandı. Zaman kaybı olmadan ilk müdahalesi yapılan hasta, ardından ivedilikle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan inme merkezimize başarılı bir şekilde ulaştırıldı" diye konuştu.