Inner Ghosts Filmi - Son Dakika

Bir medyum olarak hayatından vazgeçen bir kadına öbür dünyadan bir ziyaretçi gelir. Ziyaretçi ona şaşırtıcı şeyler yapabilen bir cihaz tasarımı sunduğunda işler değişmeye başlar. Ancak her şeyin bir riski vardır.
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Inner Ghosts
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Brezilya, Portekiz
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 21.05.2021
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