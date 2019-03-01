Son Dakika Haberleri: Innogy'den Türkçe Müşteri Hizmeti

Innogy'den Türkçe Müşteri Hizmeti

45 dakika önce

ŞİRKETİN Dağıtım Bölümü Başkanı Anke Klein, Çokkültürlü Danışma Merkezinin hizmetlerini Yılmaz'ın kitabıyla daha da genişlettiklerini söyledi.

Innogy'den Türkçe Müşteri Hizmeti, System.String[]
ŞİRKETİN Dağıtım Bölümü Başkanı Anke Klein, Çokkültürlü Danışma Merkezinin hizmetlerini Yılmaz'ın kitabıyla daha da genişlettiklerini söyledi. Klein, Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Farsça, İngilizce ve Kürtçe olarak hazırladıkları kılavuzlarla müşterilerinin işlerini kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

GÖÇMENLERE ANADİLDE HİZMET

Essen Başkonsolosu Şener Cebesi ise, uyumun tek yönlü olmadığını hatırlatarak, Almanya'da yaşayan Türklere ve diğer göçmenlere anadillerinde hizmetin gereğini vurguladı. Cebeci, bu bağlamda şirketin Türkçe danışma hizmeti ile Yılmaz'ın kitabını sunmasını takdir ettiklerini vurguladı. Ethem Yılmaz, kitabının sadece Almanca öğretmeye yönelik olmadığını, aynı zamanda Almanya'da günlük yaşamla okul sistemi gibi önemli konularda bilgilerin de yer aldığını belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:25 

Almanya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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