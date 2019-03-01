Innogy'den Türkçe Müşteri Hizmeti

ŞİRKETİN Dağıtım Bölümü Başkanı Anke Klein, Çokkültürlü Danışma Merkezinin hizmetlerini Yılmaz'ın kitabıyla daha da genişlettiklerini söyledi.

ŞİRKETİN Dağıtım Bölümü Başkanı Anke Klein, Çokkültürlü Danışma Merkezinin hizmetlerini Yılmaz'ın kitabıyla daha da genişlettiklerini söyledi. Klein, Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Farsça, İngilizce ve Kürtçe olarak hazırladıkları kılavuzlarla müşterilerinin işlerini kolaylaştırmak istediklerini söyledi.



GÖÇMENLERE ANADİLDE HİZMET



Essen Başkonsolosu Şener Cebesi ise, uyumun tek yönlü olmadığını hatırlatarak, Almanya'da yaşayan Türklere ve diğer göçmenlere anadillerinde hizmetin gereğini vurguladı. Cebeci, bu bağlamda şirketin Türkçe danışma hizmeti ile Yılmaz'ın kitabını sunmasını takdir ettiklerini vurguladı. Ethem Yılmaz, kitabının sadece Almanca öğretmeye yönelik olmadığını, aynı zamanda Almanya'da günlük yaşamla okul sistemi gibi önemli konularda bilgilerin de yer aldığını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!

Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz

Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı

Avusturya'da Bozkurt İşareti Yasaklandı! Cezası 4 Bin Euro