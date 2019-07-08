INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, "2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attık ve bu tutarın yüzde 90'ını sanayi ürünlerimiz oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye
'nin güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, "2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attık ve bu tutarın yüzde 90'ını sanayi ürünlerimiz oluşturdu." dedi.
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