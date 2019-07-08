Son Dakika Haberleri: INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı
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INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, "2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attık ve bu tutarın yüzde 90'ını sanayi ürünlerimiz oluşturdu.

INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, "2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attık ve bu tutarın yüzde 90'ını sanayi ürünlerimiz oluşturdu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:52 
Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi
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