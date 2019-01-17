Son Dakika Haberleri: İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de "Big Star" Ödülü

İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de "Big Star" Ödülü

1 saat önce

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda üst üste 13'üncü kez yer aldı.

İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de
Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda üst üste 13'üncü kez yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İnnova, yüksek büyüme performansına sahip şirketlerin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programında aralıksız 13'üncü kez yer alarak rekor niteliğinde bir başarıya imza attı.

2006'dan bu yana Deloitte Teknoloji Fast 50'de yer alan İnnova, ayrıca "Büyükler Ligi" olarak da adlandırılan "Big Star" kategorisinde "Big Star" ödülüne layık görüldü. İnnova, net satış gelirlerinde kaydettiği büyüme performansı, sektöre yön veren özgün ürünleri ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu bu ödülü almaya hak kazandı.

"Big Star ödülü, İnnova'nın endüstriye kattığı değerin önemli bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren, şunları kaydetti:

"Türk Telekom'dan aldığımız güçle büyümemizi kararlı adımlarla sürdürüyoruz. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz İnnova çözümlerini dört kıtada 37 ülkeye ihraç ediyoruz. Kendi mühendislerimizin Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkardığı çözümlerle tüm dünyada farklı sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programında üst üste yer almak ve kazandığımız Big Star ödülü, İnnova'nın endüstriye kattığı değerin önemli bir göstergesi. Önümüzdeki yıllarda da bu istikrarı sürdürmek ve Deloitte Fast 50'den yine ödüllerle dönmek için çalışmaya, geliştireceğimiz yeni çözümlerle sektörümüzün büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu ödülde ve tüm başarılarımızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Türk Telekom, Türkiye, Star, Güncel
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