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İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de "Big Star" ödülü - Son Dakika

İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de "Big Star" ödülü

10.02.2022 09:50
İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de "Big Star" ödülü

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda 'Büyükler Ligi' olarak adlandırılan "Big Star" ödülünü kazandı.

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda 'Büyükler Ligi' olarak adlandırılan "Big Star" ödülünü kazandı. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda 2006 yılından bu yana en çok ödül alan şirket İnnova oldu.

İnnova, dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Deloitte'un Teknoloji Fast 50 2021 yarışmasında zirvedeki yerini aldı. İnnova, net satış gelirlerinde kaydettiği büyüme performansı, sektöre yön veren özgün ürünleri ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu 'Büyükler Ligi' olarak adlandırılan "Big Star" kategorisinde "Big Star" ödülünün sahibi oldu.

"HEM YERLİ HEM DE KÜRESEL ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLIYORUZ"

Çevrim içi olarak düzenlenen ödül töreninde konuşan İnnova CEO'su Serdar Toraman, "Türkiye'nin önde gelen bilişim çözümleri şirketi olarak, Türk Telekom'dan aldığımız güçle büyümemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası standartlarda ürettiğimiz çözümleri şimdiye kadar 4 kıtada 37 ülkeye ihraç ederken, tamamen yerli kaynaklarla ve kendi mühendislerimizin Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkardığımız ürün ve çözümlerle hem yerli hem de küresel ölçekli şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda, 2006'dan beri yer alarak elde ettiğimiz başarı, sektör için verdiğimiz emeğin tescili niteliğini taşıyor. Ödülü almamızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


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Araştırma Geliştirme, Türk Telekom, Türkiye, Star, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de 'Big Star' ödülü - Son Dakika


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