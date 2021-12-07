Innovation Campus programının yapay zekâ eğitimleri için başvurular başladı - Son Dakika

25 yetenekli gencin kalkınma alanındaki sorunlara yapay zeka kullanarak çözüm bulmayı öğrenecekleri Samsung'un Innovation Campus programı için başvurular bugün başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle üçüncü defa düzenleyeceği Innovation Campus programı için başvuru süreci başladı.

Innovation Campus programı, Samsung'un küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu doğrultusunda yeni nesil iş gücünün geleceği belirleyen teknolojileri kullanabilmesini sağlamayı, gençlere 4. Sanayi Devrimi'nde başarı kazanarak bu alanda öncülük etmek için ihtiyaç duyacakları teknik becerileri kazandırmayı ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında katılımcılar ayrıca problem çözme becerilerini gerçek hayattaki zorlukların üstesinden gelmek için nasıl kullanabileceklerini öğrenme fırsatı da bulacak.

Odak noktası yapay zeka olacak

Yapay zekayı odağına alan beş aylık program, 18-29 yaş arası gençlerin başvurusuna açık olacak. Eleme sürecinde başvuranlar teknik testler ve yetkinlik bazlı bir değerlendirmeden geçecek. Başarılı bulunan 25 katılımcı, ODTÜ profesörleri tarafından Samsung'un yapay zeka konusundaki küresel müfredatı ile 5 ay sürecek eğitim almaya hak kazanacak.

Katılımcılar, alacakları eğitimin ardından becerilerini sergileyebilecekleri projeleri tasarlayarak programın sonunda fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak maddi destek ve koçluk desteği almak amacıyla yarışacak. Başarılı katılımcılar, program sonunda sertifika alacak.

Projeler kalkınma alanındaki sorunları çözüme kavuşturmayı hedefleyecek

Teması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) olarak belirlenen yarışmada SKA'lar çerçevesinde en fazla ilerleme potansiyeli sergileyen projeler ödüle hak kazanacak. UNDP uzmanları katılımcılara SKA'lar hakkında ve edindikleri yeni becerileri kalkınma projelerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda yönlendirme sağlayacak. Kıdemli insan kaynakları uzmanları da mesleki başarı için gereken yaşam becerileri konusunda eğitim verecek. Teknoloji sektöründen mentorlar ve rol modeller de program katılımcıları ile deneyimlerini paylaşacak.

Innovation Campus programı başvuruları 15 Ocak 2022'ye kadar https://toptalent.co/samsung-innovation-campus adresinden yapılabilecek.