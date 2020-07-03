İnoliva İlaç, gıda takviyesi yeni ürününü piyasaya sürdü - Son Dakika

İnoliva İlaç, gıda takviyesi yeni ürününü piyasaya sürdü

İnoliva İlaç, gıda takviyesi yeni ürününü piyasaya sürdü Eroğlu Holding bünyesinde kurulan İnoliva İlaç ilk ürünü 'Lipozone'u piyasaya sürdü.

İnoliva İlaç, gıda takviyesi yeni ürününü piyasaya sürdü

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İSTANBUL - Eroğlu Holding bünyesinde kurulan İnoliva İlaç ilk ürünü 'Lipozone'u piyasaya sürdü. Ürün ile ilgili açıklama yapan İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, "Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız bir avuç hap yerine sıvı formda Lipozone vitamin ve takviyelerini sıvı içecek ile karıştırıp güvenle tüketebilirsiniz." dedi.

Eroğlu Holding'in sağlık sektöründeki yeni yatırımı 'İnoliva İlaç' ilk ürünü olan gıda takviyesi Lipozone serisini piyasaya sürdü. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılarak üretilen lipozom teknolojili 'Lipozone' sıvı damla formunda sıvı içecek ile karıştırılarak tüketiliyor. Ürün ile ilgili açıklamalarda bulunan İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak üretilen yeni nesil vitamin ve gıda takviyeleri ile sağlık sektörüne yeni bir soluk getireceklerine inandıklarını söyledi. Dölenmen ayrıca ürettikleri gıda takviyesinin emiliminin kullanılan Lipozom teknolojisi ile en yüksek düzeye çıkarıldığına da vurgu yaptı.

İlaç sektörüne yenilikçi bir yatırım modeli getirmeyi hedeflediklerini belirten Dölenmen, "Sağlığımızın çok önemli olduğu bu dönemde, tamamen farklı, inovatif ürünlerle Türk halkına hizmet getiren bir stratejiyle geliyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde yeni nesil bir takviye serisi ürünle piyasaya giriyoruz. Dört tane farklı vitamin çeşidimiz var. Lipozomal formda C, B12, D3-K2 vitaminlerinden seçenekler bulunuyor. Lipozone, gıda takviyesi konusunda çok ciddi bir antioksidan olan glutatyon içeriyor. Sıvı formuyla kolay kullanım imkanı sağlanıyor. Etkileşim riski olmadan sıvıyla birlikte karıştırılarak kullanılabiliyor. Örnek olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız, bir avuç hap içmek yerine sıvıya karıştırarak kullanabiliyorsunuz" dedi.

"Veganlar için de uygun olan Lipozone serisi GDO'suz kaynaklardan üretiliyor"

Ürettikleri gıda takviyesinin birçok hastalığın tedavisinde de fayda sağladığını belirten Dölenmen, "Lipozomal Curcumin, kanser ve enflamatuar hastalıkların tedavisine yardımcı olurken, lipozomal B Complex karaciğer sağlığını koruyor. Lipozomal Ko-enzimQ10 kas ve enerji gücünü artırmak, lipozomal Quercetin alerji sorununu hafifletmek, resveratrol metabolik sendromu ve arterosklerotik hastalıkların tedavisine destek olmak için tavsiye ediliyor. Veganlar için de uygun olan Lipozone serisi GDO'suz kaynaklardan üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnoliva İlaç, gıda takviyesi yeni ürününü piyasaya sürdü - Son Dakika Ekonomi

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