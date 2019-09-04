Son Dakika Haberleri: İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu
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İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu

4 saat önce

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, final maçı ve kapanış programı ile tamamlandı.

İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu, System.String[]

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, final maçı ve kapanış programı ile tamamlandı.


Turnuvanın final karşılaşmasında Dereyalakspor'u 11-2'lik skorla eleyen Atletico Akpınar şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Çok sayıda ilçe sakininin takip ettiği final karşılaşması saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken karşılaşma sonrası yapılan törende İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, turnuva şampiyonu Atletico Akpınar takımına ve turnuva ikincisi Dereyalakspor'a kupalarını verdi. Törende sporcuların kupa ve madalyalarını takdim eden Başkan Bozkurt, göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutlayarak katılımcı tüm takım ve sporculara teşekkürlerini dile getirdi.


İnönü Belediyesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda gol krallığını Atletico Akpınar takımından 29 golle İsmail Yıldız, turnuvanın en centilmen takım ünvanını ise Gençlerbirliği takımı kazandı. Takımların madalya ve plaketlerini Belediye Başkanı ile birlikte İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyeleri Tahsin Çelik, Basri Söğüt ve muhtarlar sporculara takdim etti.


Başkan Bozkurt maçları yöneten hakem Zeki Koç'un yanı sıra sağlık görevlilerini de unutmadı ve katkılarından dolayı birer plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

Akpınar, Futbol, İnönü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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