İnönü Anadolu Lisesine yeni kütüphane
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Eskişehir'in İnönü Anadolu Lisesinde tarafından yapımı tamamlanan kütüphane gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:24 Kaynak: Bültenler
İnönü Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen kütüphane açılışı ve resim sergisi İlçe Kaymakam Vekili Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Tarık Güven, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilen açılışının ardından kütüphane öğrencilere hizmet vermeye başladı.
Açılış töreninin ardından katılımcılar okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından çeşitli tekniklerde hazırlanan sergiyi gezdiler.
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