Son Dakika Haberleri: İnönü Belediye Başkanı Bozkurt Pazarcılar ile Bir Araya Geldi

İnönü Belediye Başkanı Bozkurt Pazarcılar ile Bir Araya Geldi

13 dakika önce

Eskişehir İnönü İlçesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Kadir Bozkurt, pazar esnafı ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

İnönü Belediye Başkanı Bozkurt Pazarcılar ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Eskişehir İnönü İlçesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Kadir Bozkurt, pazar esnafı ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Bozkurt, MHP İnönü İlçe Teşkilatı üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan perşembe pazarını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozkurt, belediye tarafından kapalı pazar yerinin yanına yapımı tamamlanan ve içerisinde otobüs bekleme salonu, sivil toplum kuruluşlarının büroları, toplantı salonu, kafeterya ve dijital kütüphanenin olduğu Belediye Hizmet Çarşısı ile ilgili bilgi verdi. İlçe sakinleri ise Başkan Bozkurt'a alışverişlerini kardan, çamurdan ve yağmurdan etkilenmeden yapabilmelerini sağlayan kapalı pazar yeri ve belediye hizmet çarşısını ilçeye kazandırdığı için teşekkürlerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

MHP, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam
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