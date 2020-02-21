İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu - Son Dakika

İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu

7 saat önce

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle sakinlerini ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.

İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle sakinlerini ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Kümbet Mahallesi ile devam etti. Başkan Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte Kümbet Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle ziyareti, yeni faaliyet döneminde yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinleri ile görüş alışverişi yapılması ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Kümbet, İnönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:48:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]