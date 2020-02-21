İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu - Son Dakika

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İnönü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri mahallelilerle buluştu
7 saat önce
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle sakinlerini ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle sakinlerini ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Kümbet Mahallesi ile devam etti. Başkan Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte Kümbet Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle ziyareti, yeni faaliyet döneminde yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinleri ile görüş alışverişi yapılması ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR
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